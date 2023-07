Il nome di Samuele Ricci continua a tener banco in casa Torino. Pur avendo recentemente tranquillizzato i tifosi granata – dopo essere arrivato al ritiro di Pinzolo nella mattinata di oggi – sul giocatore rimane sempre vigilie e concreto l’interesse della Lazio, con l’entourage del giocatore azzurro che sta spingendo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca nella trattativa con la società biancoceleste.



LA SITUAZIONE – Per Ricci, infatti, è in corso una trattativa tra la Lazio e il Torino. Dopo una prima offerta rifiutata, in questi ultimi giorni Lotito ha rilanciato con una proposta complessiva da 20 milioni (15 di base fissa più 5 di bonus) che si avvicina molto alla richiesta fatta pervenire da Cairo, pari a 25 milioni di euro. Si aspettano passi in avanti per avvicinarsi ulteriormente alla cifra, visto che il patron granata non ha alcuna intenzione – né necessità – di vendere il giocatore. La trattativa è in corso, si attendono rilanci da parte del presidente del club capitolino, sotto espresso desiderio di Maurizio Sarri che sta spingendo, giorno dopo giorno, per accelerare l’arrivo di Ricci. Novità attese nelle prossime ore.