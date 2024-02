Lazio, Lotito spegne le aspettative sul mercato: 'Già competitivi, insensato aggiungere giocatori. Sarri è d'accordo'

Abbiamo valutato attentamente se compare qualcuno, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo.

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Come riporta questa mattina il Messaggero si tratta di una scelta precisa del club, confermata dalle parole diNelle scorse settimanete: da Rafa Silva a Candreva, da Clarke a Whittaker, passando per Bernardeschi e altri nomi spuntati man mano., per motivi economici o anagrafici. La società biancoceleste avrebbe aggiunto un elemento in più all'organico di, in particolare in attacco, solo se - parole del ds- si fosse trattato di "cogliere un'occasione per un giovane di qualità e talento". E questo è l'unico spiraglio che resterà aperto fino all'ultimo minuto di oggi. Altrimenti ogni discorso sarà rimandato a giugno, quando la Lazio ha già in programma di operare un rinnovamento della rosa per ringiovanire l'organico.