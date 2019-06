Luis Alberto continuerà la sua avventura con la maglia della Lazio: lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport, spiegando come il giocatore non si muoverà da Roma, nonostante il forte interesse del Siviglia. Monchi ha provato a mettere a segno il colpo, non andato però a buon fine: Lotito ha alzato un secco no, specie dopo il rinnovo di Simone Inzaghi, garanzia per il giocatore.