Sembra profilarsi un nuovo derby di mercato tra Lazio e Roma, stavolta per un difensore. Come riporta Il Messaggero infatti, nonostante i continui accostamenti di Maksimovic ai biancocelesti, il primo club a muoversi verso il calciatore serbo sarebbe stato quello giallorosso. Secondo il quotidiano la Roma sta pensando seriamente al difensore in scadenza col Napoli, il quale chiederebbe un triennale da 2,5 milioni di euro compresi bonus.