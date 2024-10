Lazio, Massimo Maestrelli: "La Lazio di mio padre come il Cagliari del '70 e il Leicester di Ranieri"

L'impresa deldiè davvero irripetibile? Non si sa, ma forse in Italia l'avevamo comunque già vissuta e non lo sapevamo. Questo almeno il pensiero di Massimo, figlio di Tommaso, storico allenatore dellache fu Campione d'Italia nel 1974. Una biopic sul "Maestro", come i laziali amano ricordarlo, è stata presentata al Festival del Cinema di Roma e proiettato ieri in anteprima al Teatro Olimpico. Proprio Massimo è tra i protagonisti del docufilm e alla domanda su quali altre favole sportive lui ricordasse simili a quella scritta da suo padre, pur con le differenze di contesto storico, sociale ed economico, ha risposto così:

"Prima della Lazio. E infatti Manlio Scopigno (il tecnico dei sardi che vinsero lo scudetto nel 1970, ndr), come carattere era molto simile a mio padre e a Giorgio Chinaglia. Era una personalità che andava oltre il discorso del calcio.Erano una squadra che veniva dalla Serie B inglese, con un allenatore italiano anche lui con un grande spessore umano, che andava oltre il campo nel rapporto con i propri giocatori e ha compiuto un'impresa pazzesca per il calcio inglese di oggi".