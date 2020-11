Altro allenamento concluso in casa Lazio. Come preventivato ieri, Inzaghi ha recuperato un pezzo pregiato della sua scacchiera. Milinkovic è infatti tornato in gruppo. Dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva, il Sergente è pronto a scendere in campo e punta dritto verso la sfida di domenica contro l’Udinese. Ancora niente tattica nell'allenamento odierno. Tutto rimandato a domani e poi a sabato. Gruppo che quest’oggi si è disimpegnato in una seduta prima di forza e poi in un ricco possesso palla. Dopodiché, i titolari contro lo Zenit, tranne Parolo, hanno chiuso l’allenamento con degli allunghi sui 50 metri. Per gli altri (compreso il centrocampista 35enne autore del 2-0 momentaneo) azioni con tiri in porta.



DIFFERENZIATI E ASSENTI – Un po’ a sorpresa quest’oggi lavoro differenziato per Luiz Felipe. Il brasiliano si era allenato ieri nella sgambata post Zenit, ma oggi per lui solo palestra. Come previsto, non c’era in gruppo Muriqi. L'attaccante kosovaro avrebbe riportato uno stiramento di primo grado. La zona interessata sarebbe la coscia. Gli occorreranno almeno due settimane per rientrare. Assente ancora il terzo portiere Alia, e capitan Lulic. In questa settimana nessun allenamento per l’esterno bosniaco dopo un ottimo periodo che aveva fatto pensare ad un suo imminente rientro. Da valutare le sue condizioni.