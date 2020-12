Senza dubbio tra i talenti più interessanti dell'Hellas Verona non può non essere considerato Mattia Zaccagni. Il calciatore dei gialloblu in questa stagione sta sbocciando definitivamente e per questo motivo molte squadre hanno messo gli occhi su di lui, tra le quali anche la Lazio. A quanto pare però la bottega Verona attira molto il club biancoceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, Tare starebbe sondando anche la pista che porta a Darko Lazovic. Le condizioni fisiche di Lulic non convincono molto, per questo motivo è tornato di moda il nome dell'esterno serbo, già in passato accostato alla Lazio.