Stando a quanto riporta Il Messaggero, la Lazio si è messa in fila per Andrea Colpani. L’Inter ha ammesso di seguirlo, Milan e Roma sono dietro ma il colpo a sorpresa può essere di Lotito. Servono comunque almeno 20-25 milioni per sbaragliare la concorrenza sul gioiello del Monza. Nell’affare può finire Basic per abbassare il conguaglio economico.