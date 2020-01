Una Lazio sfortunata esce dal San Paolo con le ossa rotta e dice addio alla Coppa Italia. Due pali, due gol in fuorigioco, un'espulsione nata da una valutazione scorretta di Massa: serata no per Inzaghi e i suoi ragazzi. Che forse, oltre alle singole azioni, dovrebbero guardare anche alla... maglietta.



MAGLIA PORTASFORTUNA - Eh già, la statistica non mente. I biancocelesti hanno giocato per la terza volta in stagione con la maglia away blu e in tutte e tre le occasioni la Lazio ha perso, e in maniera rocambolesca. Con la Spal la rete decisiva di Kurtic arriva nel finale, in Europa League contro il Celtic Inzaghi e i suoi sono stati rimontati dopo la rete di Lazzari. Poi il ko del San Paolo: al di là degli episodi, tre gare e tre sconfitte. I magazzinieri sono avvisati...