Lunga intervista dia Cronache di Spogliatoio. L'ex direttore sportivo dellaha ripercorso diversi momenti della sua carriera e della sua quindicennale avventura a Roma da dirigente."Da Lotito ho imparato tanto; è una persona molto intelligente che sa fare anche calcio, anche se a volte a modo suo. È stata una grande guida.Lui conosceva quali erano i miei punti di forza e io ero consapevole che comunque il capo era lui, ma sapeva anche che poteva dire certe cose fino a un certo punto. Così siamo andati avanti.. Però in questo mondo si cambia in modo molto veloce".– ". Secondo me ha vinto due Scudetti. Uno è quello perso con l'Inter per l'errore di Radu col Bologna. L'altro è quello con la Lazio pre Covid., fuori dall’Europa e con Juventus e Inter che giocavano la Champions. Sono sicuro che avremmo almeno lottato fino all’ultimo senza Covid. Eravamo ingiocabili, perché si era creata questa empatia tra tifoseria e squadra che si percepiva."Avevo preso Cavani, ma all’ultimo Zamparini non me l’ha voluto dare. E prima che andasse a Palermo avevo preso anche Pastore, quando era ancora all’Huracan, ma ho sbagliato intermediario. Avevamo informazioni errate, feci anche un’offerta. Anche Kim è un altro rimpianto: quando era a Shanghai, avevamo fatto un’offerta, prima che andasse al Fenerbahce. Quest'anno c'èche mi piace molto, ma per me, in cui aveva fatto bene a Francoforte.È una scelta che deve fare la società e l’allenatore di dare il tempo di ambientamento. Se poi non è possibile, le strade si dividono".."La vittoria più bella di tutte, è fuori classifica. Facemmo la scelta vincente di allontanarci da Roma. Non sentivamo la pressione di quel derby. Il giorno prima che siamo rientrati, abbiamo invece capito cheÈ una partita che non ha prezzo"."Per gli altriNon peso che vada criticato, credo invece che debba essere capito. Immobile, quando è in forma, è un giocatore che fa la differenza. Non posso giudicare il suo feeling con Sarri, ma credo che Immobile possa dare ancora tanto. Negli ultimi due anni comunque ha fatto tanti gol.Ognuno ha un suo modo di vedere la vita, maL’anno scorso, dopo 6 mesi eravamo al secondo/terzo posto e non potevo certo dire che non fosse l’obiettivo principale lottare per la Champions. Ma, era una cosa normale: per me le cose vanno viste sempre in maniera positiva".