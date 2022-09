Stavolta Lotito fa sul serio per il Flaminio. Come scrive oggi Repubblica il presidente della Lazio ha inviato giovedì scorso via PEC ha inviato al Comune di Roma tutta la documentazione necessaria per impegnare la società a rilevare l'impianto.



In passato il tema dello storico stadio lungo viale Tiziano, nel quartiere di Roma da cui prende l'attuale nome, è ciclicamente riemerso - soprattutto a ridosso delle scadenze elettorali - per poi tornare presto nel dimenticatoio. Questo atto ufficiale da parte del patron sembra invece prefigurare una finale diverso alla questione. L'iter burocratico potrebbe effettivamente andare avanti positivamente per il club biancoceleste, che vanta una precedenza nei confronti degli altri enti interessati alla struttura. Manca solo la presentazione del progetto al Campidoglio - che dovrà necessariamente avvenire in tempi brevi - per avere poi la pronuncia definitiva sulla fattibilità dell'opera.