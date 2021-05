Come preventivabile Nikola Maksimovic non rinnoverà il proprio contratto col Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport stamani il calciatore serbo non ha accettato la proposta dei partenopei, ovvero un triennale con lo stesso ingaggio attuale (1,2 milioni di euro). L'entourage del difensore classe '91 chiedeva almeno 500mila euro in più, richiesta bocciata dal Napoli. Così a fine giugno sarà addio. Non è un segreto che il profilo di Maksimovic piaccia alla Lazio, ma con ogni probabilità il club biancoceleste se la dovrà vedere con l'Inter. Come riporta la Rosea infatti i nerazzurri ne starebbero valutando l'ingaggio.