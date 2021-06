Poiché in scadenza di contratto col Monaco, Stevan Jovetic nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club tra i quali anche la Lazio. A tal proposito, ecco come si è espresso su di lui il suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina, Cesare Prandelli a Il Messaggero: "Stevan un giocatore che sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni, è molto disponibile a sacrificarsi ed è disciplinato, ma tende sempre a convergere verso il centro. È difficile che vada sul fondo e crossi. Io lo consiglio alla Lazio perché secondo me Jovetic può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi". Sull'attaccante montenegrino c'è anche l'Atalanta.