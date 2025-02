Getty Images

Lazio, pronti due colpi: accordo per Provstgaard e intesa col Verona per Belahyane

Gabriele Stragapede

28 minuti fa

2

La Lazio è prossima ad andare a segno con due importantissimi colpi di mercato, che andranno a rinforzare sia la retroguardia che la zona nevralgica del campo di Marco Baroni. Come viene riportato da Sportitalia e confermato da Sky Sport, il club biancoceleste, infatti, sta chiudendo gli arrivi di Reda Belahyane dal Verona e di Oliver Provstgaard dal Vejle.



TUTTI I DETTAGLI – Per quanto riguarda il giovane difensore centrale classe 2003, la Lazio sarebbe a un passo dal suo trasferimento in Italia per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Per il calciatore marocchino, la società capitolina ha raggiunto un’intesa di massima con il Verona, in un’operazione che ha visto la sua accelerazione improvvisa nel corso delle ultime ore. In questi minuti, i due club hanno trovato un accordo sulla base di un affare da 10 milioni di euro, più circa 3 di bonus. L’intesa è stata trovata anche sulle modalità di pagamento. Trattativa in dirittura d’arrivo con Belahyane pronto a firmare sino al 30 giugno 2029.