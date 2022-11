Doppia seduta oggi a Formello, alla viglia del derby. La Lazio, che resterà in ritiro nel centro tecnico stanotte, ha di fatto preparato al stracittadina in un giorno solo. Sarri si affiderà al blocco dei titolari sceso in campo nelle ultime uscite in campionato, con un solo dubbio a centrocampo. Luis Alberto infatti non è al meglio, per un fastidio all'anca che si trascina da qualche settimana. Il toscano deve decidere se rischiarlo dal primo minuto o se puntare su Basic per completare la linea mediana insieme a Cataldi - prima sfida da capitano contro la Roma per lui - e Vecino.



Il resto della formazione è fatto. Provedel tra i pali, Lazzari e Marusic ai lati della coppia centrale Casale-Romagnoli. davanti Zaccagni e Pedro supporteranno Felipe Anderson falso 9. Niente da fare per Immobile, che sta recuperando in fretta, ma non può rischiare ricadute. Sarà comunque col gruppo fino a domani il numero 17, così come Milinkovic, che però sarà sicuramente costretto a guardare il match dalla tribuna. Ciro invece potrebbe anche essere in panchina con i compagni, in maniera simbolica, per fare gruppo. L'ultima parola spetterà però a Sarri domani mattina.