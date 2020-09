La Lazio è tornata in campo. Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, stamattina Inzaghi ha diretto i suoi attraverso un lavoro sia fisico (incentrato sulla forza), sia tattico sul campo centrale di Formello. Confermate le presenze di ieri pomeriggio. Stabilmente in gruppo Luis Alberto e Milinkovic. Le due stelle del centrocampo biancoceleste sono ormai recuperati a pieno dopo l’assenza nell’amichevole contro il Benevento (avevano saltato anche quella contro il Frosinone). Buoni segnali da Lucas Leiva, così come da Cataldi, ormai stabilmente a pieno regime con i compagni di squadra. Durante le prove tattiche anti Cagliari sono emersi due ballottaggi. Il primo ovviamente in porta, con Strakosha in vantaggio su Reina, e il secondo sull’out di sinistra. Ad oggi Marusic è preferito a Lukaku e Fares. L’ex Spal e Patric alla fine non hanno preso parte alla partitella a tre squadre. Al termine dell’allenamento si è intravisto anche Vavro effettuare una corsetta e degli allunghi. Il colosso classe ’96 è out a causa della pubalgia e sta cercando di recuperare.



CAPITOLO ASSENTI – Stamani non si sono visti di nuovo il lungodegente Lulic, Luiz Felipe per infortunio, Muriqi, ancora in Turchia bloccato dal Covid, e Raul Moro. Dopo i 90’ giocati contro il Torino con la Primavera, il classe 2002 con ogni probabilità ha usufruito di un giorno di riposo e ha visto l’allenamento a bordo campo. Oltre loro, non c’era neanche Bastos. Quest’ultimo ieri si era allenato regolarmente. Possibile indizio di mercato visto che il difensore angolano è in uscita.