Allenamento mattutino per la Lazio che, nella giornata di oggi, si è ritrovata presso il campo "Mirko Fersini" del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento tecnico in apertura per gli uomini di Simone Inzaghi che, al termine di alcuni torelli, hanno svolto delle esercitazioni atletiche agli ordini del prof. Ripert. La seduta si è conclusa con delle prove tattiche in vista della gara contro il Marsiglia.