Sarri ha deciso: contro la Juventus niente falso 9. Dopo la rifinitura di oggi il tecnico della Lazio sembra aver sciolto i dubbi in attacco. Immobile tornerà in campo dall'inizio. Ai suoi lati, Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson a destra.



L'unico ballottaggio per i biancocelesti rimane a centrocampo. Cataldi è in vantaggio su Vecino per una maglia da titolare in cabina di regia. L'uruguaiano scalpita, ma può essere un arma a partita in corso. Inamovibili invece Milinkovic e Luis Alberto.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.