Con un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto il bilancio della gestione 2022, chiuso a giungo scorso. Rosso da 17,42 milioni di euro. Circa 7 in meno del 2021. Il fatturato è stato di 135,25 milioni di euro, un trentina in meno rispetto all'anno prevedente, quando però erano conteggiati anche gli introiti della Champions League. Plusvalenze complessive per 24,8 milioni e 85,6 milioni incassati dai diritti TV. Si aggiungono poi i ricavi provenienti da botteghino, pari a 10,5 milioni di euro.



Nel medesimo comunicato sono poi indicate tra le spese successive al 30 giugno, 35,74 i milioni spesi per l'acquisto di giocatori. Le undici cessioni a titolo definitivo hanno portato un ricavo complessivo di 14,12 milioni e un risparmio sugli ingaggi di 10,88 milioni. I calciatori ceduti a titolo temporaneo, hanno invece permesso un risparmio di 9,46 milioni.