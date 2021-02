Uno dei motivi per i quali la Lazio è tornata in alto in classifica è anche la capacità di aggredire il match. I biancocelesti sono tornati cinici nei primi quarti d'ora dei due tempi. Sono ben 8 le reti segnate dal 1' al 15' finora in Serie A, primato condiviso con la Roma. Contando anche la Champions diventano ben 13. Oltre alla prima frazione però, come racconta stamani Il Corriere dello Sport, la Lazio la fa da padrona anche nei primi 15 minuti del secondo tempo. In campionato, dal 46' al 60' sono arrivati ben 10 timbri , con i biancocelesti primi a braccetto col Milan. Anche in questo caso i gol diventano 11 considerando anche la Champions. Insomma, l'inversione di rotta della squadra di Inzaghi dipende e come dalla grinta che ha ogniqualvolta entra in campo, che sia il primo o il secondo tempo.