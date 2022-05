Allenamento di rifinitura questo pomeriggio a Formello per la Lazio. Sarri fa le prove generali in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria. Il tecnico non scioglie però il principale dubbio a centrocampo. Leiva e Cataldi rimangono in ballottaggio per una maglia da titolare nel 4-3-3 che vedrà con tutta probablità la conferma di Straksoha tra i pali. Davanti a lui Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic. Milinkovic e Luis Alberto a completare la mediana. Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile in attacco.



In panchina, come sabato scorso a La Spezia, non ci sarà Raul Moro, aggregato alla primavera per il match di ritorno in trasferta a Brescia nei play off per la promozione. Assente sicuramente anche Pedro, alle prese con il problema al polpaccio.