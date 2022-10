Domani all'Olimpico la Lazio si gioca una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di Europa League. Contro il Midtyjlland però l'obiettivo principale è riscattare la brutta figura dell'andata. Se infatti in campionato i biancocelesti volano con la miglior difesa e il terzo miglior attacco, in coppa la squadra ha vinto una sola partita sul quattro e ha subito nel match in Danimarca una sconfitta (5-1) che rischiava di mettere in crisi l'intera stagione.



La squadra ha invece dimostrato maturità e compattezza, ma per sistemare le cose nel girone deve trovare sia domani, sia il prossimo 3 novembre contro il Feyenoord, la stessa brillantezza che propone in Serie A. Perché, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi, nove gol in quattro incontri e una differenza reti di -2 rischi rischiano di compromettere la possibilità di arrivare primi nel girone. Serviranno certamente sei punti e poi, se lo Sturm Graz farà lo stesso, saranno proprio questi due fattori a decidere il piazzamento finale. In casa lo score biancoceleste fa comunque ben sperare, essendo rimasta imbattuta negli ultimi sei incontri in Europa. Bisognerà far leva su questo per lavare l'onta di un mese fa e riequilibrare i dati dei gol fatti e subiti, per poi andarsi a giocare tutto all'ultima giornata.