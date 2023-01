La Lazio non va oltre il pareggio contro la Fiorentina all'Olimpico. Ai biancocelesti non basta la rete di Casale, pareggiata dal sigillo di Nico Gonzalez che fissa il risultato sull'1 a 1 finale. Nel post partita Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN:



"Penso che la nostra linea difensiva abbia fatto molto bene. Ci siamo difesi bassi senza rischiare troppo. Poi abbiamo perso diversi palloni riconquistati, ma sono contento che la squadra abbia provato a vincerla fino alla fine".



Difficoltà nel palleggio e nelle uscite?

"Abbiamo sprecato tutti i palloni che abbiamo riconquistato sulla trequarti e quindi diventava dura cercare di rialzarsi se non cercando Felipe Anderson. Lo spazio poteva anche esserci, ma non avevamo le stesse energie dell'ultima partita, sotto tutti i punti di vista".



Immobile?

"Vediamo. Mi sembra che sia entrato in maniera discreta. Mi aspettavo fosse più in difficoltà, ma è stato discreto, andando diverse volte al tiro".



Zona Champions?

"Fatelo voi il pronostico, vi pagano per quello. Io non cambio mai idea su questo. Sono convinto che ci siano squadre più attrezzate di noi per questo traguardo".



Poi in conferenza stampa: "Non abbiamo parlato di niente quindi non mi aspetto niente dal mercato. Siamo questi e dobbiamo tirare fuori il meglio da questi. Il mercato è il completamento del lavoro svolto in un lungo periodo. Non è la soluzione a tutto. Andiamo dritti con questi ragazzi, se qualcuno cede si fa arrivare un ragazzino. Non serve andare in ansia”.