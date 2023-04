Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus:



"Partita difficile, è un avversario che noi per caratteristiche abbiamo sempre dimostrato di soffrire. Ai miei giocatori chiedo di fare la nostra partita e non rallentare i ritmi, loro non verranno a prenderci altissimi. Allegri assente? Mi dispiace sempre non vederlo. Il presidente? Viene quasi sempre alla vigilia delle partite, non ha bisogno di dire niente perché tutto mi sembra molto chiaro".