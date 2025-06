Getty Images

Lazio, Sarri sogna Oyarzabal

Cristian Giudici

3 minuti fa



Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha cambiato il futuro di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano (classe 1991 ex Inter, Fiorentina, Empoli e Cagliari) era in scadenza di contratto a fine giugno e sembrava destinato a svincolarsi a parametro zero, invece ha trovato l'intesa per prolungare l'accordo per la prossima stagione.



In uscita il club biancoceleste sta trattando la cessione dell'esterno offensivo francese Loum Tchaouna (classe 2003 ex Salernitana) al club inglese del Burnley.

In entrata, come svelato dal giornalista Alfredo Pedullà, il sogno (proibito?) di Maurizio Sarri è Mikel Oyarzabal (classe 1997), attaccante della nazionale spagnola sotto contratto con la Real Sociedad fino a giugno 2028.