Lazio, nel mirino Man: il Parma fissa il prezzo, l'intreccio con Tchaouna

Laha avviato le manovre di mercato in vista della prossima stagione, con l’intenzione di rafforzare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste c’è quello di, esterno offensivo del Parma, che rappresenta una delle idee più concrete per rinforzare le corsie d’attacco. La società di Lotito monitora il classe 1998 rumeno in vista di una cessione sempre più vicina di Tchaouna, che potrebbe lasciare Formello dopo un solo anno dal suo arrivo dalla Salernitana e pronto a volare in Premier League per vestire la maglia del neopromosso Burnley.Nel mirino della Lazio per rinforzare la batteria di esterni d’attacco a disposizione di Maurizio Sarri, Dennis Man ha un contratto fino al 2027 con il Parma.. A favorire l’operazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra la società biancoceleste e Giuseppe Riso, nuovo agente di Man.Man è reduce da una stagione positiva con la maglia gialloblù:. L'esterno rumeno si è distinto come uno degli elementi più incisivi del Parma che ha conquistato la salvezza e guidato prima da Pecchia e poi da Chivu. Il 26enne ha partecipato ai goal dei gialloblù nelle vittorie contro Milan, Lazio, Bologna e Venezia e i pareggi contro Juventus e Fiorentina.Il pressing della Lazio su Dennis Man si inserisce in un intreccio di mercato che coinvolge. Il francese classe 2003 è in trattativa con il Burnley, neopromossa in Premier League. Dopo i dialoghi con il PSV Eindhoven, i ‘Clarets’ hanno effettuato negli ultimi giorni il sorpasso sul club di Eredivisie. Il club inglese è pronto a chiudere l’operazione per. Resta da stabilire la formula del trasferimento, che potrebbe essere formalizzato a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.