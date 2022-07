L'ex attaccante della Lazio Filip Djordjevic è tornato a parlare ieri della sua avventura in biancoceleste. In diretta su Twitch, con la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, il serbo ha confessato il suo amore per i colori del club capitolino.



LAZIALE D'ADOZIONE - "Io ho sempre dato tutto per la maglia della Lazio. Quella biancoceleste è una società e una squadra speciale, che mi è rimasta dentro al cuore, insieme ai tifosi. Mi fa ancora piacere andare allo stadio a vederla. Mio figlio è tifosissimo della Lazio".



LA LAZIO DI OGGI - "L'anno scorso sono partiti un po' così così, dopo il cambio allenatore. Sarri ha rivoluzionato completamente il tipo gioco e sicuramente ci è voluto un po’ di tempo perché i giocatori si abituassero. Dopo però hanno fatto bene. In generale darei come voto un 7, ma penso che quest’anno faranno ancora meglio. Stanno prendendo giocatori importanti e costruendo una grande squadra. Bisogna però vedere come finirà il mercato".