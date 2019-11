In casa Lazio il terzo posto ha rasserenato l'ambiente: tutti lodati, la vittoria contro il Sassuolo ha compattato ancora di più il gruppo. Sugli scudi Caicedo, ma anche Luis Alberto sta convincendo, ha sfornato un assist delizioso e sta trascinando la Lazio con le sue prestazioni. Unico che manca all'appello: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo fino ad ora non è riuscito ad essere decisivo. Si sta sacrificando molto, recupera tantissimi palloni, ma manca la sua immensa classe dalla trequarti in su. Tanto che qualche ex comincia a puntare il dito.



MILINKOVIC REGREDITO - L'ex Lazio Agostinelli, ai microfoni di Radiosei, mal digerisce le prestazioni dell'obiettivo, in passato, di Milan e di molte big europee: "Vorrei vedere un Milinkovic diverso. Uno come lui non vorrei vederlo solo in fase di protezione, rischia di perdere quelle che sono le sue qualità. Quando scopro che è il giocatore che ha conquistato più palloni sono contento, ma vorrei rivedere la capacità di essere decisivo in zona gol. Se si sacrifica per il gruppo per poi perdere la fase offensiva non mi piace. Poi vedo anche un po' di leggerezza e leziosità. E' l'unico giocatore che manca all'appello, sufficienza per la predisposizione a sacrificarsi, ma non mi basta. A distanza di due anni, non posso dire che sia cresciuto, anzi è regredito".