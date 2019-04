Sorpresa allo stadio Olimpico di Roma: sui maxischermi, prima della partita, viene inquadrato Juan Sebastian Veron, ex centrocampista biancoceleste, protagonista del secondo scudetto della Lazio. Immediata la reazione dei tifosi presenti, che inneggiano ad uno degli idoli della Lazio cragnottiana.



PREPARTITA LAZIO - La Lazio si sta preparando ad una partita delicatissima, la sconfitta del Milan contro la Juventus autorizzerebbe la Lazio a rientrare in corsa Champions, in caso di vittoria contro il Sassuolo. In campo c'è Juan Sebastian Veron, anche se solo per il prepartita: i tifosi sperano che sia di buon auspicio. L'ex regista ha preso la parola: 'Voglio ringraziare il presidente, lo staff, i compagni, senza la squadra è difficile ottenere i risultati. Voglio ringraziare anche voi, tifosi, per il vostro amore, è lo stesso che provo io. Sempre forza Lazio'.