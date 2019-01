Tra i due litiganti il terzo gode? La Lazio cerca un terzino destro sul mercato. Dopo aver pensato di riportare in Italia uno tra Darmian (Manchester United) e Zappacosta (Chelsea), il club biancoceleste si è messo sulle tracce di Jacopo Sala della Sampdoria. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita ci sono Basta, Caceres, Murgia, Patric (nel mirino del Besiktas) e Wallace, che può tornare in Francia.