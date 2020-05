nel torneo di Tolone, con la nazionale verdeoro. Si tratta del difensore brasiliano Adryelson, giocatore dello Sport Recife. Come riporta il Corriere dello Sport, ultimamente ha aperto ad una possibile trattativa: "Si parla molto del mio futuro, lascio fare ai miei agenti". Su di lui ci sono i top club brasiliani: Gremio, Internacional e Athletico Paranaense. In Italia, invece, a seguirlo sono Lazio e Atalanta.



MERCATO LAZIO - Già un anno fa Tare e il suo entourage avevano chiesto informazioni sul prezzo del suo cartellino: costa 10 milioni. 182 cm, è dotato di buona falcata e sa impostare con buona autorità. Il suo contratto scade a dicembre 2021. Adryelson è alto 1.82 e dotato di buona falcata. Piede destro, ma viene impiegato anche come centrale di sinistra. Anche in questo, insomma, ricorda Luiz Felipe. Il contratto con lo Sport Recife scade il 31 dicembre 2021, la Lazio dovrà impostare una trattativa-lampo, lo Sport Recife è stato chiaro: "Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali, però se arrivasse un'offerta vicino ai 10 milioni...".