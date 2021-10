Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita di Europa League contro il Marsiglia: "Dopo l'addio di Inzaghi serviva una scelta alla Sarri, spero che faccia fare alla squadra un salto di mentalità e di gioco. E' stata una decisione che ha stravolto i piani perché ha cambiato il modulo e abbiamo preso calciatori funzionali al suo gioco, ma noi crediamo in questo gruppo. E i risultati fanno la differenza, se giochiamo come sabato possiamo essere protagonisti anche in Europa. L'alternanza Milinkovic-Luis Alberto? E' un segnale che nessuno ha il posto assicurato, neanche loro che sono due tra i centrocampisti più forti del campionati".

"Il valore della squadra è alto, non vogliamo vedere un'altra gara come quella col Bologna. Dobbiamo giocare come contro l'Inter, stiamo facendo colloqui singoli con i giocatori per far capire loro che serve la determinazione giusta per raggiungere gli obiettivi".

Poi arriva anche la domanda sulle dichiarazioni di Sarri il quale ritiene che la Lazio abbia un trattamento diverso rispetto ad altre squadre. Tare dribbla la domanda, con una smorfia e un sorriso amaro: "Questo vale come risposta" ha detto in tv.