Igli Tare, direttore sportivo della Lazio è stato intervistato ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Fiorentina.



SUL RITIRO - "Un ritiro costruttivo, serviva a fare dei confronti duri, anche chiari tra la squadra lo staff, noi, tutti quanti. Sono sicuro che faremo una grande gara e che la vinciamo anche".



COSA NON È ANDATO - "Abbiamo analizzato bene, rispecchia le curve dell'anno scorso. Con le piccole abbiamo lasciato tanti punti importanti e abbiamo perso la Champions. Lo stesso in questo inizio stagione, specie alla terza partita consecutiva in settimana dove c'è un calo di energia mentale. È questa la pecca che abbiamo, l'abbiamo analizzata con la squadra. A volte scontrarci in positivo è un passo in avanti per il futuro, anche perché le aspettative sono importanti. Non ci devono essere alibi sul modulo.



LUIS ALBERTO - "È un giocatore importante, ha fatto 9 partite dall'inizio su 12. Quando serve sarà anche lui fuori, ma nulla toglie che è un grande giocatore, uno dei più importanti. Noi ci aspettiamo da lui e dai trascinatori qualcosa in più anche a livello di esempio".