La Lazio fa sul serio su Marash Kumbulla. E sorpassa l'Inter. Igli Tare ha deciso: per la Champions League ha bisogno delle lunghe leve del centrale del Verona, che lo valuta 30 milioni. Come riporta Sky Sport, la trattativa con l'Inter sembrava avanzata, poi lo stop: la questione Lautaro Martinez sembra di difficile risoluzione, la sua cessione non è ancora vicina. E la pista Kumbulla si è momentaneamente raffreddata. E su di lui è tornata a spron battuto la Lazio.



MERCATO LAZIO - Entro il 30 giugno, per questioni di bilancio, il Verona vorrebbe chiudere la cessione del suo difensore: Tare sta approfittando di questo momento di stallo in casa Inter per avvicinarsi ai desiderata del club scaligero. Ed è passato in vantaggio per Kumbulla: su di lui ci sono Inter e Juventus, oltre ad un colpo di mercato sembra quasi la sfida Scudetto.