Arrivare in Champions è importante per tutte le squadre, anche considerando il cambio di format dal 2024. Per la crescita di questa società sarebbe fondamentale entrarci. Abbiamo fatto cose importanti negli ultimi anni: è arrivato un allenatore di grande esperienza e ora cerchiamo di raggiungere questo obiettivo, ma senza metterci troppa pressione addosso.

Dalla Conference abbiamo tanto da perdere e poco da guadagnare. Siamo usciti con grande rammarico dall'Europa League. Ora dobbiamo riuscire ad arrivare in fondo a questa competizione.

Lo stesso Tare è stato interrogato anche sul tema di mercato legato al tutt'altro che scontato riscatto di Acerbi da parte dell'Inter e sul suo futuro personale a Formello, visto che il contratto che lo lega al club di Lotito scadrà a giugno. Queste le parole del dirigente biancoceleste: "Ho ancora un contratto in essere con la Lazio e il mio rapporto con questa società dura da tanti anni ed è importante. Nel momento giusto parlerò anche di questo.

Acerbi, non so se rimarrà all’Inter. Ne parleremo a fine stagione. Per ora sono contento che stia facendo un bel campionato. Speriamo lo faccia meno quando giocherà contro di noi”.