Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto in conferenza stampa Joaquin Correa: "Tutti ricordate il Tucu della Sampdoria, ma penso che quello che arriva qui alla Lazio è tutt'altro giocatore. I due anni vissuti in Spagna col Siviglia lo hanno fatto maturare tantissimo come calciatore e come uomo. Sono convinto che sarà un giocatore importante per questa Lazio. Correa è simile a Felipe Anderson, ha strappo e duttilità, non dà punti di riferimento agli avversari. Credo che qui possa raggiungere la nazionale argentina"