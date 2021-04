Terminato l’allenamento pomeridiano della Lazio a Formello, una seduta con tantissime novità. La prima, ovviamente, è stata il ritorno di mister Inzaghi. I biancocelesti hanno ritrovato la loro guida nel momento del bisogno, a due giorni dall’importantissima ultima spiaggia Champions contro il Milan. Il tecnico piacentino, bloccato dal Covid dallo scorso 7 aprile, è risultato finalmente negativo e dopo tre gare di assenza tornerà a spingere i suoi dalla panchina.



LEIVA E LUIS ALBERTO OK. NON SI VEDE CAICEDO – Largo così alle prime prove tattiche anti Milan sotto il sole rovente di Formello. Sul campo centrale Inzaghi e il suo staff hanno leggermente mischiato le carte in attesa della rifinitura di domani che però non dovrebbe presentare grandi sorprese nel 3-5-2 biancoceleste. Le due buone notizie di oggi sono le presenze di Leiva e Luis Alberto, entrambi acciaccati, ma comunque a disposizione.



Non si è visto di nuovo invece Caicedo, ieri in clinica per degli accertamenti. L’ecuadoregno non trova pace con i fastidi al piede. Oltre il Panterone, assenti quest’oggi Armini, impegnato con la Primavera, e l’infortunato Escalante. Lavoro differenziato invece per Luiz Felipe, sempre più vicino al rientro in gruppo.



In vista del Milan si va verso la conferma degli 11 scesi in campo contro il Napoli. Gli unici ballottaggi sono tra i pali (Reina in vantaggio su Strakosha) e in difesa (Marusic in vantaggio su Patric). Per ulteriori novità di formazione appuntamento a domani pomeriggio.