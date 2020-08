Oggi la Lazio si raduna a Formello per iniziare a preparare la nuova stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto all'allenatore Simone Inzaghi, in scadenza a giugno 2021. Il presidente Lotito gli ha dato appuntamento ad Auronzo di Cadore per discutere un prolungamento, che tuttavia appare meno scontato di quanto fosse nei mesi scorsi. Le parti dovranno parlare innanzitutto della durata del nuovo accordo (se solo di un altro anno o due) e poi soprattutto della parte economica: Inzaghi guadagna attualmente 1,8 milioni di euro all'anno più bonus. La bozza di rinnovo ipotizzata dalla società prevede un sensibile aumento (si parla di una cifra che possa arrivare a 3 milioni), ma bisogna vedere quali saranno le richieste di Inzaghi anche sul mercato.