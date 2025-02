Getty Images

Lazio, ufficiale: dal Verona arriva Belahyane

Matteo Palmisano

48 minuti fa

1

Secondo colpo in entrata della Lazio, che ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Reda Belahyane del Verona. Il centrocampista classe 2004 arriva a Roma per 13 milioni di euro. E' lui il rinforzo a centrocampo per Marco Baroni, dopo i mancati arrivi di Casadei (andato al Torino) e Fazzini (rimasto a Empoli).



IL COMUNICATO - "La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda Belahyane, proveniente dall’Hellas Verona F.C. Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21".