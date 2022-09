Matteo Cancellieri è nei 40 nomi rimasti in gara per l'European Golden Boy Awards 2022. Il giovane talento della Lazio è ancora in lizza dopo l'ultimo taglio di questi giorni. A ottobre un'ulteriore scrematura porterà ad avere il 20 finalisti tra i quali una giuria, composta da 40 giornalisti delle più importanti testate europee, eleggerà poi il vincitore.