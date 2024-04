Lazio, un talento della Primavera rinnova per quattro anni

La S.S. Lazio rende noto che il calciatore Saná Fernandes ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni.

Classe 2006, originario della Guinea Bissau con passaporto Portoghese, è un'ala sinistra sulla cui crescita i biancocelesti credono molto. Arrivato a Formello nel 2023, quest'anno si sta consacrando nel campionato Primavera 1 dove ha segnato 4 gol e firmato 6 assist, dando un contributo alla cavalcata degli aquilotti verso i play-off. Spesso è stato aggregato da Sarri alla prima squadra in allenamento e anche inserito nella lista dei convocati. L'idea della Lazio è quello di farlo maturare calcisticamente provando nel prossimo futuro a farlo lavorare con più continuità con i grandi. Non è peraltro l'unico talento in rampa di lancio nelle giovanili biancocelesti. Un primo tassello per la società per ricominciare a costruirsi in casa i campioni di domani.