Terza vittoria di fila per la Lazio. Terzo clean sheet consecutivo in campionato, -3 dal vertice e numeri che mostrano come il lavoro di Sarri stia portando i frutti sperati. Erano 21 anni infatti che i numeri della difesa non erano così buoni. E all'epoca i centrali erano Nesta e Stam. Con 5 gol subiti in 8 giornate i biancocelesti si confermano secondi dietro solo all'Atalanta, che ne ha incassati appena 3. E anche l'attacco - nonostante le polveri bagnate di Immobile ieri - con 17 gol fatti è il secondo migliore, dietro al Napoli che ne ha uno in più.



Ora per le aquile è il momento di rialzare la testa anche in Europa League. Per confermare la crescita bisogna riscattare la debacle col Midjylland e raddrizzare le sorti del girone. Giovedì alle 18:45 la sfida contro lo Sturm Graz in Austria servirà agli uomini di Sarri per dare risposte in termini di continuità anche in ambito internazionale.