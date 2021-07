Christian Vieri, concessosi per una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Ciro Immobile. Ecco come l'ex bomber si è espresso sull'attaccante della Lazio e dell'Italia: "Se giochi nelle grandi nazionali dovresti fare gol e basta: io ne so qualcosa, ne sa qualcosa Kane, fino alla quarta partita lo offendevano a morte. Ora stanno massacrando Ciro, ma lui e Belotti hanno solo due doveri: lottare e aiutare la squadra. In Nazionale giochi per la maglia e il tuo Paese, non per i tuoi gol: se li fai, bene, se non li fai ma servi alla squadra va bene lo stesso".