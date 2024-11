Getty Images

Lazio, Zaccagni: "Questa squadra non ha limiti, vogliamo arrivare più in alto possibile"

16 minuti fa



Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato a Dazn dopo aver deciso la sfida contro il Cagliari su rigore entrando dalla panchina:



"Il mister mi ha chiesto già a fine primo tempo come stessi. La settimana è stata impegnativa ma ora sono tornato. Sono contento di aver dato una mano alla squadra e aver portato i tre punti a casa. Questo è un ottimo risultato, vuol dire che siamo sempre in partita e non ci arrendiamo mai”



OBIETTIVI - “Per ora non abbiamo limiti, pensiamo partita dopo partita. Vogliamo stare aggrappati alle squadre che stanno correndo davanti e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Questa vittoria la dedichiamo a Flavio" (Flavio è Flavio Rosci, il giovane tifoso biancoceleste che è tristemente venuto a mancare all'età di 25 anni dopo aver combattuto per tutta la vita contro la sindrome di Batten, una gravissima malattia connettiva, ndr). neurodegenerativa)”.