Torna l'appuntamento con le "", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi(foto Facebook Parma Calcio), 16enne del Parma che ieri è diventato il primo 2004 ad esordire in Serie A. Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery!Arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio, venne accompagnato da una persona che non era suo genitore, violando le norme italiane per i calciatori minorenni. All'arrivo in Italia, inoltre, il suo cognome fittizio era Cissè: inizialmente venne affidato ai servizi sociali. Il Parma lo ha prelevato da una società dilettantistica locale, dove Traoré giocò per 6 mesi.