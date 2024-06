AFP via Getty Images

ha cominciato da titolare entrambe le prime due partite dela Euro 2024, vittoria in rimonta contro la Repubblica Ceca e 2-0 parziale alla fine del primo tempo contro la Turchia. Nessun gol per il numero 10 del Milan fino a questo momento, e anche una cattiva notizia, visto che è stato. La squalifica che ne risulterà lo costringerà aNon solo: probabilmente anche per via del giallo che pesava,: al suo posto è entrato l'ex Lazio Pedro Neto, oggi in forza al Wolverhampton.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui gli Europei del Portogallo su NOW

GUARDA SU NOW

Tutto questo in un periodo delicato del finale di stagione dell'ex Lille, che non ha risposto ad una domanda sul mercato in conferenza grazie all'intervento dell'ufficio stampa del Portogallo. Il nuovo allenatore delcon quello che nei piani dovrebbe essere il punto di riferimento anche per la prossima stagione.