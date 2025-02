Lecce-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Dopo la sbornia di Coppa Italia, con la semifinale centrata dopo 26 anni grazie al successo di Bergamo, il Bologna si rituffa in campionato a caccia di punti per l’Europa: il successo della Fiorentina nel recupero contro l’Inter ha portato a -5 (con un recupero da effettuare) il distacco dalla zona Champions. Il Lecce, dal canto suo, è reduce dal colpo di Parma fondamentale in chiave-salvezza e vuole mettere altro fieno in cascina per stare lontano dalla zona rossa.

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All.: GiampaoloSkorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All.: ItalianoTra i salentini recupera dopo una lunga assenza per un infortunio al ginocchio Gaspar, che dovrebbe andare in panchina. Fiducia alla formazione che ha espugnato Parma, con l’unico dubbio tra l’ex Bologna Karlsson e Tete Morente. Italiano è alle prese con tre infortuni sulla linea dei trequartisti: dopo Orsolini e Ferguson è andato k.o. anche Odgaard, che si ferma per un mese dopo la lesione muscolare rimediata in Coppa Italia. Toccherà a Fabbian, con Moro e Pobega a giocarsi una maglia in mediana: davanti fiducia a Castro, match-winner di Coppa Italia, mentre in difesa potrebbe esserci il debutto di Calabria.

