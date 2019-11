Calciomercato.com vi offre la MOVIOLA della sfida fra Lecce e Cagliari

MARIANI

VIVENZI – LO CICERO

IV: BARONI

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO



29' - Calcio di rigore per il Cagliari dato col VAR. La Mantia intercetta di mano un cross dalla destra entrando in corsa in area. Mariani viene richiamato all'On Field Review e concede il giusto rigore.

81' - Intervento folle di Cacciatore che dopo un batti e ribatti in area per evitare un gol intercetta di mano il colpo di testa di La Mantia a porta vuota. Rosso sacrosanto e conseguente calcio di rigore.

85' - CLAMOROSA rissa in area di rigore fra Olsen e Lapadula. Il portiere aveva quasi parato il rigore all'attaccante leccese e di rabbia calcia alle stelle il pallone rimasto in porta. Arriva proprio Lapadula che va a muso duro col portiere. I due si spintonano, vanno muso a muso più volte e alla fine Lapadula colpisce sul volto Olsen che risponde con una manata al collo. Rosso diretto per entrambi e si resta 9 contro 10.