Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa, a DAZN, ha analizzato così la sfida contro la Juventus: "In questo momento siamo in una posizione di classifica importante, è giusto che i giocatori se la godano perché conoscono il lavoro svolto per ottenere questi risultati. Ma dobbiamo essere consapevoli che siamo in questa posizione perché qualcun altro sta facendo meno: dobbiamo continuare a portare in campo ciò che facciamo durante la settimana".