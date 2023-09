: Inter, Juventus e Milan. Se non fosse per il Napoli, campione d’Italia lo scorso anno, questa triade di big ha monopolizzato la nostra Serie A, non lasciando spazio a nessun altro acuto in Italia.. Non proprio, sulla carta, formazioni di primo livello (i salentini salvatisi ufficialmente per il rigore di Colombo contro il Monza lo scorso maggio, mentre i ciociari neopromossi in questa Serie A) ma che, allo stato attuale dei fatti, stanno occupando posizioni di assoluto spessore nel nostro campionato.Tolte le tre classiche big, come dicevamo, ecco che proprio in zona Champions League, al 4° posto, troviamo il Lecce.(centrate contro Salernitana e Lazio)Al momento, i salentini sono l'unica squadra imbattuta in A insieme a Inter e Juventus. Tutto frutto della professionalità di un tecnico come D’Aversa, capace di tirare fuori il meglio dalla propria rosa, e dallo scouting (e conseguente mercato) di Corvino, abile a scovare i migliori talenti nelle serie minori europee (e non solo) e a rafforzare, di anno in anno, in maniera mirata e intelligente il roster a disposizione.– anche oggi in gol -, talento montenegrino preso dal campionato slovacco, dove militava con la divisa del Dunjanska Streda., dati Opta in nostro soccorso,– nell’epoca dei tre punti -. Il tutto sotto gli occhi attenti di Piero Ausilio, dirigente nerazzurro, ospite all’UPower Stadium di Monza quest’oggi. Gli obiettivi del Lecce è chiaro che puntino verso la direzione della salvezza e della permanenza in categoria ma la programmazione, la visione e la qualità di gioco mostrata sino a ora, dimostrano che il Lecce possa anche fissare l’asticella un po’ più in alto.– alla sua terza stagione di sempre in massima serie -(il primo in A), ex centravanti del Bari capace di segnare in tutte le divisioni calcistiche italiane, sino all’Eccellenza..(le due reti di Pinamonti, avevano fissato il risultato sul 2-0 per il Sassuolo). Neanche a dirlo,– insieme all’affermazione contro l’Atalanta e al pari contro il Frosinone –e lo proietta al 6° posto attuale, in piena zona Europa. Anche qui, il discorso da fare è simile: le ambizioni possono tradire anche i migliori ma l’avvio da parte della squadra laziale, pur essendo una neopromossa, possono portare l’obiettivo stagionale verso una posizione di classifica più tranquilla e serena della lotta per la salvezza, conclamato fine dichiarato dalla società.da parte di tutti gli elementi della rosa stanno facendo il resto, creando un mix che, nel prossimo futuro, potrà dare fastidio alle cosiddette big del campionato.